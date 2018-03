Eric Raymond är känd som en av ”tre amigos” inom öppen källkod och fri mjukvara, tillsammans med Richard Stallman och Linus Torvalds. För egen räkning har han förutom en del populära mjukvaror mest gjort sig ett namn med boken The Cathedral and the Bazaar som kom ut 1999. Den handlar om öppen källkod som ett sätt att organisera utveckling av mjukvara.

På senare år har han hållit en lägre profil, men i februari gjorde han sin röst hörd igen. Han tycker att marknaden för ups-enheter (uninterruptible power supply) är i behov av en öppen revolution. Det handlar alltså om enheter för att säkerställa strömförsörjning om det blir problem med den vanliga tillförseln.

I praktiken är det frågan om enheter av varierande storlek som finns mellan vägguttaget och en dator. När strömmen går kickar ups-enheten in. Den här typen av lösningar är inte så vanliga på individnivå i Sverige, men i länder med skakiga elnät är de ett måste.

Behovet av ups-enheter har minskat i takt med att bärbara datorer blivit vanligare, för sådana sköter de inbyggda batterierna samma funktion. Men för datacenter och liknande anläggningar behövs det fortfarande lösningar av den här typen, även i länder som Sverige. Och ups-enheter är ofta dessutom utrustade för att hantera ojämn strömförsörjning, till exempel så kallade ”spikar”.

Nu har i alla fall Eric Raymond dragit i gång ett projekt för att förändra ups-marknaden. Det heter Upside och finns på Github. Målet är att skapa en specifikation för hur man ska kunna ”bygga en ups av hög kvalitet med hjälp av standardkomponenter som finns i vilken rimligt välsorterad butik som helst för hemelektronik”.

Det är svårt att säga något direkt negativt om Raymonds initiativ. Frågan är hur stort behov det finns av det. Fast det är klart, amerikaner klagar ibland på det dåliga elnätet i vissa delar av USA. Så Raymond har säkert en poäng med sitt projekt.