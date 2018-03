Säkerhetsforskare vid det israeliska företaget CTS Labs har släppt en oroväckande rapport där de säger sig ha upptäckt 13 allvarliga säkerhetshål i processorer från AMD, av typerna Ryzen och Epyc. Det skriver Bleeping computer.

Forskarna har delat in sårbarheterna i fyra kategorier: Ryzenfall, Fallout, Chimera och Masterkey. Och om man får tro rapporten ska de kunna användas av en hackare för att ta över en dator och extrahera känsliga data, som sårbarheterna Spectre och Meltdown.

AMD utreder just nu om rapporten stämmer, vilket satt företaget i en tuff sits då de enbart fått 24 timmar på sig innan uppgifterna offentliggjordes. Till skillnad från Intel som fick ett halvår på sig innan detaljerna om Spectre och Meltdown gick ut till allmänheten.

”Vi har precis fått en rapport från ett företag som heter CTS Labs där de hävdar potentiella säkerhetshål i våra processorer. Just nu utreder och analyserar vi deras upptäckt. Företaget är tidigare okänt för AMD, och vi tycker att det är ovanligt att säkerhetsföretag publicerar sin forskning till pressen utan att ge företag rimlig tid på sig att utreda och problemlösa”, skriver AMD på sin blogg.

”Hos AMD är säkerhet en topprioritet och vi kommer att fortsätta jobba för att värna om användares säkerhet i takt med att nya faror dyker upp. Vi kommer att uppdatera vår blogg ju mer nyheten utvecklas”.

I säkerhetsvärlden har CTS Labs varning mottagits med skepsis, då vissa tror att rapporten är ett försök att manipulera AMD:s aktievärde. Men om man får tro Dan Guido, vd för säkerhetsbolaget Trail of Bits, ska fynden vara korrekta.

