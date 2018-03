Det här har ofta nämnts som det största hindret för molnet: Att företag är oroliga för hur säkra deras data är utanför deras egna datahallar.

Dock har de stora molnleverantörerna under åren visat sig ganska kapabla att skydda kundernas data, men det här är ett rörligt mål och det kan alltid göras mer. Nu släpper till exempel Google ett stort säkerhetspaket för sin molnplattform Google Cloud Platform.

När det gäller molnplattformen så släpper de bland annat ett verktyg som går under namnet VPC Service Controls och som syftar till att skydda API-baserade tjänster.

En annan tjänst är Cloud Security Command Center, som ska ge företag större insikt i var deras känsliga data är lagrad och vilka appar som kan vara sårbara för attacker. Därtill skannar tjänsten brandväggsregler och söker regelbundet ändringar som görs i ett företags säkerhetsinställningar.

Den ska även kunna upptäcka ddos-attacker, nätverksintrång och andra hot.

Och när det gäller just ddos-attacker lanserar Google också en tjänst som går under namnet Cloud Armor, som ska ge ytterligare skydd mot just överbelastningsattacker.

Google uppdaterar också flera säkerhetsfunktioner i produktivitetspaketet G Suite, bland annat ska de med hjälp av maskininlärning förbättra skyddet mot nätfiske.

Här skriver Googles chef över säkerhet och integritetsfrågor Gerhard Eschelbeck om nyheterna i en bloggpost.