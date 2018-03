Flygplanstillverkaren Boeing råkade under onsdagen ut för det notoriska gisslanprogrammet Wannacry, samma ransomware som i maj förra året slog ut hundratusentals datorer världen över. Det rapporterar The Register som i sin tur hänvisar till Seattle Times.

Initialt ska företagets chefsingenjör Mike VanderWel ha skickat ut ett meddelande till företagets anställda om att angreppet spred sig som en löpeld i Boeings system, och att han fruktade att viktig utrustning skulle drabbas. Men riktigt så illa blev det aldrig.

"Vi är klara med vår slutgiltiga bedömning. Sårbarheten var begränsad till ett fåtal maskiner. Vi har uppdaterat mjukvaran. Det blev inga avbrott i jetprogrammet 777 (den utrustning som Mike VanderWel fruktade skulle drabbas. Reds anm.) eller något annat program", säger Linda Mills, kommunikationschef hos Boeing, till Seattle Times.

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue.