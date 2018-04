Forskare vid Ben-Gurion University of the Negev har tagit fram en minst sagt imponerande metod för att extrahera data från en dator utan internetuppkoppling - genom att telegrafera ut informationen via datorns strömsladd.

För att lyckas med detta har forskarna tagit fram skadeprogrammet Powerhammer som först omvandlar informationen till binärkod och sedan telegraferar ut koden genom datorns strömförbrukning. Det skriver Bleeping computer.

Metoden må bevisa att våra data aldrig kan vara helt säkra från angrepp, men som hack är det ganska komplicerat. Dels behöver angriparen installera programmet manuellt och dels behöver hen ha så bra överblick på din strömförbrukning att de små förändringarna kan snappas upp.

Det här är inte första gången som forskare vid Ben-Gurion tagit fram en metod för att stjäla data från en dator utan uppkoppling. Förra året släppte forskare vid universitetet en rapport där de beskrev en liknande datastöld, fast där informationen telegraferades ut från den lilla lampa som ofta sitter på framsidan av en stationär dator.