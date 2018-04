Det kinesiska säkerhetsföretaget Qihoo 360 har upptäckt en ny nolldags-sårbarhet i Internet Explorer som används av hackare för att infektera användare med skadliga program. Det skriver Bleeping computer.

We uncovered an IE 0day vulnerability has been embedded in malicious MS Office document, targeting limited users by a known APT actor.Details reported to MSRC @msftsecresponse