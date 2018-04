Microsoft har inte gett upp idéen om ett avskalat Windows 10 trots besvikelsen med Windows 10 S. I senaste versionen av operativsystemet som gått ut till Insidermedlemmar, version 17650, finns det nämligen en ny slimmad installation – Windows 10 Lean. Det skriver Slashgear.

Först att rapportera om nyheten var Twitteranvändaren Lucan, och om man får tro hans rapport ska det röra sig om en 64-bitars version av Windows 10 som är 2 GB mindre än Windows 10 Pro.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB