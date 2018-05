Under våren har Microsoft slitit som ett djur för att hitta en lösning på processorbuggarna Spectre och Meltdown utan att introducera nya buggar. Länge trodde man att företagets mars-uppdatering löst problemet, men om man får tro säkerhetsexperten Alex Inoescu har det gått att utnyttja Meltdown på en Windows 10-maskin fram tills nu.

Welp, it turns out the #Meltdown patches for Windows 10 had a fatal flaw: calling NtCallEnclave returned back to user space with the full kernel page table directory, completely undermining the mitigation. This is now patched on RS4 but not earlier builds -- no backport?? pic.twitter.com/VIit6hmYK0