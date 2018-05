Säkerhetsexperter har upptäckt en ny sårbarhet i ramverket Electron, som används av utvecklare för att porta webbaserade program till desktop. Det skriver The Register.

Läs också: Expertens varning: Ny funktion i Gmail kan missbrukas av kriminella

Enligt experterna kan sårbarheten, CVE-2018-1000136, användas av hackare för att leverera skadlig kod till de program som använder sig av ramverket.

The one bug to bring them all down - CVE-2018-1000136 (including, but not limited to: Signal Desktop, Slack, Discord, Atom, Visual Studio Code, Github Desktop) https://t.co/dPDkecJzFm #electron #vulnerability