Säkerhetsforskare vid Fireeye har upptäckt en mystisk datasamling som just nu saluförs på olika hackarforum. En samling som säger sig innehålla data tillhörande 200 miljoner japanska datoranvändare. Det skriver Bleeping computer.

Enligt forskarna ska den massiva datasamlingen enbart kosta omkring 1 300 kronor att köpa, men frågan är om köparen får det hen betalar för – då Japan enbart har ca 127 miljoner användare.

Where did the rest 72,778,918+ people come from?? pic.twitter.com/8o7velbb2m