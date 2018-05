Från och med i januari nästa år kommer Microsoft att blockera innehåll från Flash, Shockwave och Silverlight i Office 365. Det rapporterar Bleeping computer.

Läs också: Goda nyheter: Nästan alla sajter har dumpat Flash

Förändringen kommer bara att gälla i Office 365 och kommer dessutom bara att inbegripa sådant innehåll som läggs in via "insert object". Innehåll som bäddas in via Explorer ska enligt uppgifterna fortfarande vara tillgängligt.

Enligt Microsoft har de tröttnat på att cyberkriminella utnyttjar sårbarheter i de berörda programmen för att utföra sina angrepp. Och vid sidan av detta ska det vara ytterst få Office 365-användare som använder sig av funktionaliteten i dagsläget.

”Vi är övertygade om att detta inte kommer att påverka merparten av Office-användare”, säger en talesperson för Microsoft i ett uttalande som Bleeping computer tagit del av.

Läs också: Microsofts phishing-skydd finns nu till Google Chrome

Att Flash och Silverlight fasas ut är ingen överraskning, då Flash officiellt kommer att pensioneras 2020 och Silverlight året därefter.