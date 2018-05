För inte så länge sedan var tekniklösningar för utvecklare som mikrotjänster och serverlösa funktioner nya och spännande. I dag blir de mer och mer vardagsmat och används en hel del.

Vad gäller ”mjukare” grejer som metoder är känslan att det inte hänt lika mycket under de senaste åren. Sedan den agila revolutionen under seklets början är många upptagna av att just försöka arbeta agilt.

De trender som gjort sig mest påminda under det senast året är nog AI och dataanalys. Även om sådana lösningar inte är så vanliga än så handlar det nog inte längre om helt okända begrepp för den stora massan utvecklare.

Vad som är helt säkert är att nya trender kommer att dyka upp. Men vilka?

Vi frågar fem svenska experter på systemutveckling.

Data i realtid

– Det kommer att bli mycket fokus på att hantera stora datavolymer, inte bara som tillägg till applikationer utan som basdelar av dem. Det kommer att kräva nya tankar om design, säger Jonas Bonér, teknikchef på och en av grundarna av Lightbend.

Jonas Bonér.

Han konstaterar att hantering av stora datavolymer (big data) hittills ofta har skett i batchkörningar, men att allt fler inser att det inte räcker längre. Om en kund vill ha ett svar på en gång så är det en fördel att kunna ge det.

– När man kan hantera data i realtid blir det möjligt att dra större nytta av lösningar som AI och maskininlärning, säger Jonas Bonér.

Färre detaljer

Olga Stern som bland annat bygger och driver tjänsten Genews tror på att abstraktionsnivån för utveckling kommer att höjas:

– Vi kommer längre och längre bort från detaljer. Det innebär att fler kommer att kunna vara utvecklare, säger Olga Stern.

Hon syftar inte enbart på moderna så kallade low-code-verktyg, utan ännu mer på mer traditionella programmeringsspråk.

Olga Stern.

– Jag tror också på mer fokus på säkerhet. Det beror bland annat på det stora antalet läckor som inträffat och på GDPR, säger Olga Stern.

Automatisering

Erik Hellman som driver konsultföretaget Hellman Software är inne på samma spår som Olga Stern, men uttrycker sig lite annorlunda. Han ser en tydlig väg framåt:

– Under de snart 20 år som jag varit aktiv som utvecklare har automatisering varit en stadig trend och så kommer det att fortsätta. Jag tänker inte bara på AI, utan på olika typer av automatisering av högt och lågt, säger Erik Hellman.

Han nämner att så kallad ”boiler plate-kod” kommer att behövas i mindre utsträckning. Det är kod som inte har att göra med logiken i ett program, utan som behövs för att programmet ska fungera. Det handlar ofta mer om konfiguration än om logik.

– Saker som krävde 200 rader kod för några år sedan kräver kanske bara fyra rader i dag, med moderna språk, säger Erik Hellman.

Bland exempel på saker som bör automatiseras på språknivå nämner han att hålla reda på multitrådning:

– Jag tycker inte att programmerare ska försöka hantera multitrådning.

Kod som skriver kod

Iris Classon, utvecklare på Konstrukt, lyfter fram AI i ett färskt perspektiv:

– Jag är rätt säker på att program som skriver programkod blir vanliga. Behovet av generella utvecklare kommer att minska, till exempel av front end-utvecklare, säger Iris Classon.

Men utvecklare kommer att behövas:

– Det blir nog till exempel svårt att hitta specialister som kan skapa unika modeller för maskininlärning, säger Iris Classon.

Även om de fyra utvecklarna uttrycker sig olika så finns det en tydlig röd tråd i resonemangen: utvecklare kommer att ägna mindre tid åt rutinuppgifter. Men det målet kan nås på flera olika sätt: högre abstraktionsnivå, automatisering och AI.

Och man kan även räkna in förutsägelsen om hantering av data i realtid i beskrivningen. Den handlar bland annat om att ersätta batchlösningar med mycket handpåläggning med automatiserade realtidslösningar.

Mindre komplexitet, kan man säga. Kommer det att bli så?

– Jag skulle vilja att utvecklare tar ett steg tillbaka och inte öser på med komplexitet. Man jag tror inte det blir så, säger Niclas Nilsson, konsult och vd på Fooheads och Papertend.