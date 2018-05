Många höjde på ögonbrynen när Google demonstrerade en ny funktion i Google Assistant under utvecklarkonferensen I/O för ett par veckor sedan. De lät assistenten ringa telefonsamtal för användarnas räkning – och beställa tid hos frisören och boka bord på restaurangen.

Men Microsoft ligger inte långt efter med de här tjänsterna. De har nämligen testat en liknande teknik i Kina, som hittills varit okänd i väst.

Läs mer: Nu vill it-jättarna demokratisera AI – ”alla” ska kunna använda tekniken

Det här berättade vd Satya Nadella under ett AI-event i London under gårdagen, skriver The Verge.

Xiaoice, som Microsofts bot heter, har enligt Nadella 500 miljoner ”vänner” och fler än 16 kanaler för kinesiska användare att interagera med den, genom Wechat eller andra meddelandetjänster.

Nadella beskriver Xiaoice som en vänligt sinnad bot som en del av användarna ser som en vän och människa.

– Xiaoice har sin egen tv-show, skriver poesi och gör många intressanta saker, sa Nadella enligt The Verge.

Läs mer: Google har tränat en AI att skriva mjukvara som tränar AI

Hittills har största delen av bottens interaktioner varit textbaserade konversationer, men Microsoft har också börjat låta den ringa upp människor på telefon. Det är alltså inte exakt samma som Googles Duplex, som låter assistenten ringa upp på uppdrag av användaren, utan Microsofts tjänst som den visas upp nu har konversationer med användaren.

Även om den här tjänsten i dag är begränsad till Kina så visar den ändå att Microsoft har tekniken för att låta bottar ringa telefonsamtal.