Det är ingen hejd på hur esoteriska metoder säkerhetsforskare kan hitta på för att angripa en dator. Ars Technica rapporterar nu att ett forskarlag från University of Michigan och Zheijiang-universitetet i Kina lyckats få en Dell-laptop att spela upp ett ljud som stör datorn så mycket att den måste startas om.

Datorn var en Dell XPS 15 9550 och ljudet spelades upp genom de vanliga inbyggda högtalarna. 45 sekunders oväsen gjorde att datorn låste sig tillfälligt. När de spelade ljudet i över två minuter behövde datorn startas om innan hårddisken fungerade igen.

Förklaringen är alltså att datorn hade en mekanisk hårddisk, som stördes av vibrationerna från ljudet. Om skrivhuvudet kommer för långt från mitten på ”spåret” går det inte att skriva data. En dator med enbart ssd går alltså inte att störa ut på det sättet.

Artikeln är “Blue Note: How Intentional Acoustic Interference Damages Availability and Integrity in Hard Disk Drives and Operating Systems” av Connor Bolton, Sara Rampazzi, Chaohao Li, Andrew Kwong, Wenyuan Xu och Kevin Fu.

”Moderna webbläsare stödjer Javascript och html5, vilka båda kan spela upp ljud utan användarens godkännande. Därför skulle en angripare kunna spela ljud genom offrets högtalare om ett offer besöker angriparens webbsida”, skriver de. (I praktiken lär dock användaren stänga av det ljudet långt innan 45 sekunder har gått.)