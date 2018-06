Det finska säkerhetsföretaget F-secure har rullat ut en säkerhetsuppdatering som täpper igen en sårbarhet i deras antivirusprogram till Windows.

Sårbarheten i fråga, CVE-2018-10115, låg i arkiveringsmjukvaran 7-zip som F-secure använder för att komprimera filer i takt med att de analyseras av antivirusprogrammet.

We’ve patched a serious vulnerability in our Windows Endpoint Protection products. It sucks to have vulns, but we’re happy it was reported to us via our bug bounty program by @0xlandave. Thanks! https://t.co/Awxbuk8scm