På det brittiska matleveransföretaget Just Eat har man tagit i rejält med sin devopssatsning. 35 olika utvecklingsteam som finns i fem olika geografiska områden jobbar tillsammans med att utforma 450 mikrotjänster. Allt arbete sker på en gemensam plattform, skriver Computerworld UK.

Det ställs krav på Just Eats it-miljö under drift. När det är högt tryck, till exempel lördagskvällar, hanteras 2 700 order per minut. För att klara det dras över 1 500 serverinstanser i gång på Amazons molnplattform.

Detta kombinerat med att utvecklarna levererar mjukvara 500 gånger per vecka, vilket genererar 1,5 terabyte med loggar varje dag, ställer stora krav på devopsmiljön. Nu tittar man på AI-lösningar för att automatisera den ytterligare.

Stabil drift är extremt viktig och utvecklarna är väldigt engagerade i driften eftersom man har anammat ett devopstänkande. Att stabil drift är viktig visade sig på nyårsdagen, då Just Eat råkade ut för ett driftsstopp.

När Just Eat twittrade om driftsstoppet kom det fler än 200 svar på inlägget, varav vissa var dramatiska. En användare twittrade "You're ruining my life!". Sådana reaktioner vill inget företag få.

Läs också: Nu ska AI hitta buggarna i koden

Framöver hoppas man förbättra driftstabiliteten med hjälp av AI-lösningar för att hantera incidenter. Som det fungerar nu kommer de ansvariga in på jobbet på morgonen och möts av en massa chattmeddelanden om incidenter som inträffat under natten. Det vore smidigt att kunna filtrera floden av meddelanden.

Om någon verkligt kritiskt inträffar under natten blir man i dag tvungen att ringa och väcka den utvecklare som ansvarar för koden. Med en AI-lösning hoppas man kunna automatisera både analyser av, och åtgärder för. incidenter.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018