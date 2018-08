Det kostar enorma summor att kyla ner servrarna i världens alla datacenter, men nu har Google tagit fram en lösning som kan minska energikostnaderna med 40 procent. Lösningen är en algoritm för maskininlärning som har fått full kontroll över de komponenter som ingår i kylsystemet.

AI-lösningen är utvecklad av Deepmind, det engelska företag specialiserat på artificell intelligens, som Google förvärvade för fyra år sedan och är redan satt i drift på flera av Googles Leviathan-datacenter.

Den självinlärande algoritmen testkördes i ett par år innan den helt fick ta över kontrollen av fläktar och ventilationsutrustningen för att minimera energianvändningen.

– Så vitt vi känner till är det här första gången ett så här storskaligt, automatiserat system för industriell styrning tas i bruk, säger Mustafa Suleyman på Deepmind till MIT Technology Review.

Super proud to announce that our AI control system is now autonomously cooling Google's data centres—the first of its kind! Huge potential for this to expand widely to many other industrial applications! Read about our safety-first approach below... https://t.co/pH32f2TigF