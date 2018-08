När version 69 av Googles populära webbläsare Chrome släpps i september är en av nyheterna en helt ny grafisk design med rundade hörn och ljusare färger. Version 69 är planerad att släppas den 4 september, men det är faktiskt möjligt att aktivera det nya utseendet redan i dag, både i desktopversionen och de mobila apparna (se nedan).

Desktopversionen av Chrome har endast försetts med visuella förändringar. Däremot har IOS-appen genomgått lite större förändringar, vilket bland annat yttrar sig i att navigeringsknapparna har flyttats till nedre delen av gränssnittet – detta för att man ska kunna mobilsurfa med endast en hand.

Andra nyheter i Chrome 69 är, enligt The Verge, stöd för notifieringar i Windows 10, förbättrade funktioner för autofyll och navigering med hjälp av gester på datorns styrplatta.

Så här aktiverar du de nya funktionerna i desktopversionen av Chrome 68:

1. Mata in i adressfältet: chrome://flags/#top-chrome-md

2. Gå till “UI Layout for the browser’s top chrome” och ändra inställningen från "default" till "refresh"

3. Starta om Chrome för att de nya inställningarna ska träda i kraft