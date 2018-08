Begränsningen för antalet enheter för Office 365 Home och Personal-prenumeranter kommer att upphöra i oktober. Home riktar sig mot hushåll och Personal för enskilda användare.

”Med start den andra oktober kan prenumeranter installera Office på ett obegränsat antal enheter”, skriver Jared Spataro, som är chef på Microsofts Office- och Windowsenhet i en bloggpost på Microsofts hemsida.

Under nuvarande regler går det inom Office 365 Home som kostar 100 dollar per år (i Sverige 899 kronor) att installera svitens applikationer Word, Outlook, Excel och övriga bara på tio enheter, eller två enheter per användare för det delade alternativet då fem användare kan inrymmas i en prenumeration.

Office 365 Personal som kostar 70 dollar per år med rättigheter för bara en användare, omfattar bara två enheter.

Men de här begränsningarna kommer alltså att upphöra inom mindre en månad. Den begränsning som kommer att återstå är att varje användare bara kommer att kunna vara inne på sitt konto på maximalt fem enheter samtidigt.

Något som också förändras är fem-användarsregeln för hushållsversionen Office 365 Home, som kommer att utökas till sex användare. Eftersom varje användare får 1TB lagringsutrymme på Onedrive så utökas också det totala utrymmet för en prenumeration till 6 TB.