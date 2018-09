Runt om på internet finns dataset publicerade – men de är inte alltid så lätta att hitta. Och det är här Googles nya söksajt kommer in. Här kan du söka efter historiska väderdata genom en enkel sökning som exempelvis ”daily weather”, skriver The Next Web.

Det nya verktyget söker i myndighetsdatabaser, offentliga källor, digitala bibliotek och privata sajter där det finns öppna dataset.

För att Google ska kunna hitta dem krävs dock att informationen är strukturerad enligt standarder som Schema.org tagit fram, eller andra liknande standarder som Internetkonsortiet World wide web consortium står bakom.

Här hittar du den nya sökmotorn.