Runt 380 000 av British Airways resenärer har drabbats av intrånget – närmare bestämt de som gjort bokningar mellan 21 augusti och 5 september, rapporterar Bleeping Computer.

Enligt det brittiska flygbolaget är det personuppgifter och kreditkortsuppgifter som stulits, däremot inte passuppgifter.

British Airways uppger i ett uttalande att de ska kontakta alla drabbade och att man uppmanar dem att ta kontakt med sin bank och sin kreditkortsutgivare och följa deras råd. Bolaget är dock sparsamt med detaljerna kring händelsen.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r