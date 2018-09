Hittills har 3d-skrivare mest handlat om att skriva ut i olika typer av plast, men det finns även skrivare som skriver ut i metall. HP Inc, med sin långa erfarenhet av bläckstråle- och 3d-skrivare har tills nu inte gett sig in i den relativt smala nischen av 3d-skrivare för metall, men lanserar nu en “billig” modell för just metallutskrifter, enligt en artikel i CNet.

Metal Jet, som skrivaren kallas, kan bli din för 400 000 dollar, vilket är en avsevärt lägre prislapp än vad marknaden sett hittills. HP hävdar dessutom att skrivaren ska vara snabbare än nuvarande konkurrenter genom att nyttja flera parallella skrivhuvuden istället för bara en. Enligt Tim Weber, chef för metallskrivarna på HP, siktar företaget på att skapa möjligheter för “massproduktion” av objekt av flera vanliga metaller, men speciellt stål.

Läs också: HP levererar specialskrivare till rymdstationen ISS

3d-skrivare har hittills mest använts för att ta fram prototyper av plast, och så lär det bli även för metallskrivarna, men tekniken att skriva ut metallobjekt ger möjlighet att skapa komplicerade objekt som annars är svåra att få fram. Som exempel nämns objekt med komplexa ihåliga strukturer.

HP:s skrivare, likt de flesta andra metallskrivare, fungerar så att skrivaren sprutar ut ett metallpulver i tunna lager mellan lager av ett bindemedel. Objektet måste sedan “bakas” i en ugn för att pulvret ska smälta ihop till en homogen struktur, så kallad sintring. Problemet är att objektet därvid krymper cirka 15 procent, och därför måste objektet fyllas på med ytterligare lager pulver.

De största objekten skrivaren kan skriva ut mäter 430x320x200 millimeter, vilket enligt HP ska ta 4-5 timmar, och det minsta objekt skrivaren klarar är 20x20x50 micron (miljondels meter). HP anger att Metal Jet kommer börja säljas till utvalda kunder under 2020 och bli allmänt tillgänglig under 2021.