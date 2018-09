En gång i tiden brottades Windowsanvändare med filfragementering, men det är i dag ett minne blott. Kommande version av Windows 10, som släpps i oktober, kommer utöka funktionaliteten tillsammans med monlagringen i One Drive för att automatiskt ersätta lokala filer med pekare (eng. placeholders) till samma filer i One Drive, skriver Ars Technica.

Hittills har funktionen varit mer manuell, men användarna kan fortfarande manuellt köra över automatiken för filer de absolut vill ska sparas lokalt på hårddisken. Annars kommer automatiken i Storage Sense att behålla One Drive-filer lokalt om de använts senaste dagarna, medan äldre filer ersätts med pekare till One Drive. För användaren ser det dock ut som att filen ligger lokalt. Om användaren vill öppna en äldre fil, hämtas den automatiskt från One Drive.

Läs också: Microsoft kapitulerar – Windows 7 får support även efter 2020

Vidare kommer Storage Sense kunna “ta bort” temporära filer som loggar och tumnaglar för bilder och gamla nedladdade filer. Tidigare rensades temporära filer med verktyget Disk Cleanup, men det ersätts med Storage Sense, som alltså kommer ta hand om vissa cache-filer, drivrutinpaket, gamla anti-virusdefinitioner och liknande. Storage Sense kan konfigureras att köra rensningar varje dag, vecka eller månad, eller förstås manuellt.