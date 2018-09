Det är ingen hemlighet att Microsofts egen webbläsare Edge har det tufft i kampen med konkurrenter som Chrome och Firefox, men nu har Microsoft börjat testa en ny taktik för att locka fler användare till Edge.

I en ny förhandsversion av Windows 10 har flera användare uppmärksammat en dialogruta som visas när man försöker installera Chrome eller Firefox. Dialogrutan är utformad som en varning och meddelar användaren att Edge, den "säkrare och snabbare webbläsaren" redan är installerad på datorn och frågar om man är säker på att man vill gå vidare med installationen.

Engadget rapporterar att det inte är första gången Microsoft tar till olika knep för att främja användandet av Edge. Under en kort period öppnades Edge så fort man klickade på en länk i Mail-klienten i Windows. Man har också skickat ut pushnotiser till Chrome-användare för att försöka få dem att byta till Edge.

@MicrosoftEdge What kind of slimy marketing cesspool crap is this Microsoft? I proceed to launch the Firefox installer and Windows 10 pops this up? If I wanted to use your browser, I would. pic.twitter.com/f7jk9sGvYA