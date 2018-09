Den mycket populära och nyttiga webbtjänsten Have I Been Pwned integreras i webbläsaren Firefox genom funktionen Monitor. Firefox Monitor, som legat i testbänken sen i somras har kommit till genom Have I Been Pwneds grundare och förgrundsfigur Troy Hunt. Firefox Monitor är gratis och hänger på API-noderna från Have I Been Pwned själva. Webbläsarfunktionen är alltså beroende av att tjänsten är öppen och nåbar, skriver The Next Web.

Alla som använt Troy Hunts webbsajt kommer känna igen sig. Användaren anger sin e-postadress och tjänsten söker igenom en databas med läckta e-postadresser och varnar om användarens adress hittas. Liksom på sajten Have I Been Pwned kan Firefox Monitor kontinuerligt kolla din adress och omedelbart varna om den hittas i databasen.

Meningen är, förstås, att du ska få en varning i god tid så att du åtminstone kan byta lösenord innan din adress utnyttjas till illasinnade och/eller olagliga ändamål, men kan också inkludera en aktivering av tvåfaktorautentisering.

Fastän Firefox Monitor inte inför nya funktionaliteter jämfört med den ordinarie webbtjänsten, är initiativet ändå mycket bra då det för ut verktyget, och den ökade säkerhet det innebär, till en bredare publik.

Börja använda Firefox Monitor här.