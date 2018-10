I den senaste versionen av Windows 10 (1809) har Microsoft lagt till en app som heter Your Phone. Men hjälp av Your Phone kan du spegla skärmen (app-mirroring) från din Android-mobil till skärmen på din dator, och med hjälp av tangentbord, mus och/eller en pekskärm även använda mobilens appar som om du gjorde det direkt i mobilen, skriver The Verge.

Microsoft demonstrerade Your Phone under en presentation i samband med konferensen Surface Hardware i New York. Under presentationen visades hur en användare kan använda Snapchat direkt på Surface-datorn.

Det verkar som om de appar som kan användas på detta sätt kommer att läggas till vartefter som Microsoft utvecklar stöd för dem; det ser med andra ord inte ut som att det går att använda vilken app som helst rakt av. De första apparna som fungerar direkt är Androids inbyggda meddelande-app för sms/mms samt Bilder.

Stödet för Iphone behandlades inte av Microsoft under konferensen, mer än att det nu ska gå att överföra webbsidor från Iphones webbläsare till en Windows-dator, för att kunna fortsätta arbetet på den.

Även om detta sätt att använda mobilappar är nytt för Windows 10, är det inte nytt under solen. Liknande lösningar finns sedan tidigare, men det är förstås trevligt att det nu funkar direkt i Windows. Att Microsoft på detta sätt vill knyta ihop pc:n och mobilen är ett naturligt steg sedan hädanfärden för Windows Phone.

Sometimes you can’t stop for a text. Now you don’t have to. Get Your Phone app and text right from your PC. Available now in the #Windows10 October 2018 Update. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/JCXP3cJ3Zl