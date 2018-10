I ett inlägg på ett hackarforum meddelar gruppen bakom Gandcrab att de känner med de drabbade i krigets Syrien och släpper upplåsningsnycklarna för dem som råkat ut för deras gisslanprogram. På forumet har de lagt upp en fil med alla nycklarna, skriver Bleeping Computer.

Det var efter en tweet från en man som blivit av med alla foton på familjens avlidna barn, som gruppen bestämde sig för att hjälpa till. Mannen skrev i sin tweet att ”de vill ha 600 dollar för att jag ska få tillbaka mina barn, det är vad de gjort, de har tagit mina pojkar från mig för smutsiga pengar. Hur kan jag betala 600 dollar när jag knappt har pengar till mat för mig och min fru?”

They want 600 dollars to give me back my children, that's what they've done, they've taken my boys away from me for a some filthy money. How can I pay them 600 dollars if I barely have enough money to put food on the table for me and my wife?