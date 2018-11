Fakta

Techworld testar

Produkt: Printix.

Tillverkare: Printix.

Pris: 20,60 kronor per användare och månad. Minimipris 310 kr/mån.

Initial konfiguration: Snabbt att komma igång. Kan återvinna befintliga skrivarköer och flytta dessa till molnet eller snabbt scanna av nätet efter skrivare. Agent installeras på klienter manuellt, via script, InTune, SCCM osv.

Gränssnitt: Snyggt, modernt och lättanvänt för slutanvändare och administratörer. Lättanvänd telefonapp.

Extrafunktioner: Tilldela skrivare baserat på ip-nät och/eller grupp i Azure AD. Frisläpp utskrift med app. Virtuell skrivarkö finns, där du kan välja skrivare efteråt. Har stöd för Chromebooks.

Fördelar: Redo för framtiden med snygg integration i Azure AD. Mycket lättskött, all skrivarkonfiguration sker automatiskt. Du slipper lokala skrivarservrar. Snygg statistik på utskrifter.

Nackdelar: Kan inte ställa in standardskrivare vilket hade varit praktiskt.

Betyg: 90/100