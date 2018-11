(Techworld/Barcelona) Drygt 12 000 personer har samlats i Barcelona för att ta del av nyheter och visioner från VMware under konferensen VMworld, som i år går av stapeln för tionde gången. Företaget fyller dessutom 20 år i år. Under öppningsanförandet berättar vd:n Pat Gelsinger om hur företaget fortsätter bygga bryggor mellan de olika tekniker som växer fram.

Det är främst fyra områden som företaget satsar på: moln, mobilitet, AI och Edge/IoT. Och då förstås underliggande infrastruktur som gör det möjligt att bygga smarta lösningar på dessa olika områden. Faktiska tillämpningar lämnar man till andra leverantörer att bygga. Exempel på detta kan vara att man håller på och utvecklar en speciell variant av hypervisorn ESXi som kan köras på Arm-plattformen. Detta innebär att en enkel liten Raspberry Pi kommer att kunna köra VMwares hypervisor och därmed köra flera VM:s på dem.

En stor nyhet som tas upp är Appdefence. Det är en funktion som innebär att Vsphere kan lära sig hur dina applikationer fungerar och vad som egentligen exekveras i dina VM:s. Maskininlärning används sedan för att detektera avvikelser från normala mönster, och attacker kan upptäckas och stoppas automatiskt.

Tyvärr kommer Appdefence enbart att, i alla fall initialt, vara tillgängligt i den största och dyraste versionen av Vsphere, Vsphere Platinum.

VMware ökar också sitt samarbete med IBM, och kommer att underlätta möjligheterna att flytta in VM till IBM:s molnlösning. Samarbetet med Amazon utvidgas också, och förutom att kunna flytta VM mellan lokal miljö och AWS så kommer Amazons Relational Databases (RDS) att kunna köras lokalt men synas i Amazons molnbaserade kontrollpanel, så att de där kan konsumeras av utvecklare utan att dessa behöver ändra något i sin utvecklingsmetodik, och administratörer kan fortsätta använda den lokala teknik de är vara vid. Miljöerna knyts samman via en ”cloud connector” som finns i den lokala miljön. Både hybrid lagring och katastrofsäkring kan konfigureras mot AWS via funktionerna Elastic vSAN och Elastic DRS.

En nyhet som fick ganska lite uppmärksamhet är Dimension. Detta initiativ går ut på att VMware installerar och underhåller ett datacenter hos kunden, vilket frigör tid för kunden. Frågan är väl mer hur detta tas emot på it-avdelningar och av partners till VMware när VMware själva i praktiken blir en tjänsteleverantör?

Per Gustafsson, VMware.

Per Gustafsson, chef för Sverige, Finland och Baltikum på VMware, medger att det är en komplex situation.

– Man är kompisar och man är konkurrenter, det finns ett överlapp. Amazon har ett tjänsteerbjudande, vi har ett tjänsteerbjudande, de kan konkurrera, men samtidigt har vi en gemensam affär där vi båda kan vinna. Det är komplext, men något man har vant sig vid, säger han.

– Men i stort har inget hänt i affärsmodellen, säljer man till exempel Vcloud på AWS så går det i dag genom våra distributörer Techdata eller Arrow som sedan går till någon av våra integratörer på marknaden. De ska arbeta med våra kunder, så vår affärsmodell behåller vi.

VMware Watson demonstreras också, en automatiserad support-bot som kan ge automatiska svar på vanliga frågor, typiskt via en pop-out på en websida. En annan nyhet värd att nämna är en lösning som utvecklats i ett samarbete mellan VMware och Amazon, som kallas Greengrass. Greengrass installeras i din lokala Vsphere-miljö och ger möjlighet att fortsätta utveckla med AWS Lambdaspråk, fast mot din lokala miljö

Vissa tekniker verkar lite trögstartade för VMware. Bland annat meddelar de att enbart 7 500 kunder använder NSX, VMwares produkt för nätverksvirtualisering. Problematisk prissättning lyftes fram i frågor till VMware, som svarade att man ständigt ser över paketeringar och priser – men några ändringar utlovades inte.

VMware har också genomfört några uppköp av företag. Bland annat Cloudhealth, som har en produkt som visar en sammanhållen vy av olika molnlöningar, oavsett om det är Amazon, Azure eller Google, och visar olika aspekter av det du använder i respektive moln. Bland annat kan du se kostnader och få förslag på ”rightsizing” för att spara pengar, och justeringarna kan genomföras direkt i produkten.De har också köpt upp Heptio, som utvecklar orkestreringslösningar för Kubernetes.

Det är ingen tvekan om att VMware satsar framåt, och det finns ett stort intresse för företagets lösningar. Men en känsla hänger sig kvar, och det är vem som egentligen är målgruppen för alla dessa nya lösningar och hur stor denna målgrupp egentligen är på sikt. Stora företag, med stora interna utvecklingsavdelningar eller företag som själva utvecklar PaaS- eller SaaS-tjänster är troliga kandidater, men den stora massan av mindre och medelstora företag har troligen inte dessa behov. I takt med att många normalstora företag flyttar sina it-lösningar till färdiga SaaS-tjänster såsom Office 365, Fortnox, Salesforce med mera, minskar behovet av lokal infrastruktur, vilket knappast är en fördel för VMware.

I en värld där kunder är på väg mot molnlösningar i form av PaaS- och SaaS-tjänster, vilken plats har VMware?

– Vi har fler typer av kunder nu än vi haft tidigare. Jag kan svara så här: Vår produkt Workspace One hanterar Windows 10, Mac, IOS, Android och det som kommer. Den består av flera komponenter. Till exempel identitet, du loggar in en gång och kopplas sedan till olika applikationer. Det kan utgöras av en VDI-session eller en färdig SaaS-produkt som vi ger tillgång till från en sammanhållen portal. Det blir för vår del på den kunden en förflyttning av pengar från infrastruktur till applikationer, säger Per Gustafsson.

Produkter som Workspace One kan hjälpa till att hålla VMware relevant i fler scenarier där kunder går över till molnlösningar, men det är inte det område där VMware traditionellt är starka, eller förknippas med idag. Framtiden får utvisa hur det hela faller ut för företaget, men VMwares starka inriktning på underliggande infrastruktur kan komma att bli ett problem för dem i framtiden, även om de nyheter som nu lanseras tyder på god energi och vilja att fortsätta utveckla nya möjligheter för sina kunder på den infrastrukturella nivån.

