Även om du har en 100/100 fiber till ditt datacenter kommer det inte räcka långt om du vill överföra stora data till Google Cloud Platform (eller andra molnplattformar för stora data). Över en 100 Mbit/s-uppkoppling tar det cirka tre år att överföra en petabyte data; och enligt Google tar det 43 dagar med deras transporttjänst Transfer Appliance.

Som namnet antyder är en bärande del i tjänsten en apparatur som lagrar data, och när det väl är gjort skeppas lådan fysiskt till Googles datacenter för GCP där de tankar över innehållet till kundens molninstans. Datat är krypterat under hela vägen; enbart kunden kan låsa upp det med sin nyckel när väl datat finns i molnet. Denna tjänst har funnits i Nordamerika ett tag, men introduceras nu inom EU.

Apparaturen, egentligen en stöttåligt förpackad lagringsserver, beställs från Google och monteras in i ett rack i kundens datacenter. Lådan finns i två utföranden: den mindre tar upp till 200 terabyte, och den större klarar upp till en petabyte data. Den mindre lådan har fyra koppar-ethernet-portar upp till 10 Gbit/s och två fiberportar på 10Gbit/s. Den större har samma koppar-konfiguration, men också fyra fiberportar på 10Gbit/s. Portaggregering stöds per fysiskt medium så att till exempel fyra koppar-portar kan aggregeras till en logisk port.

Bägge lådorna konfigureras som en NAS (Network Attached Storage) och användaren kan koppla in skärm, tangentbord och mus och konfigurera lådorna över ett webb-GUI. Den mindre versionen kostar 300 dollar i hyra under tio dagar, plus 500 dollar i transportkostnad. Om de tio dagarna överskrids kostar det 30 dollar per extra dag. Den större versionen kostar 1800 dollar i hyra (plus 90 dollar per överskjutande dag) och 900 dollar i transportkostnad.

När kunden tankat över sina data förpackas lådan och kunden beställer transport. Google hämtar lådan och sköter resten av transporten och överföringen. Google rekommenderar Transfer Appliance för datamängder från 20 terabyte och uppåt. beroende på kundens situation.

Enligt Google är vanliga användarfall till exempel stora ljud- och bildbanker och migrering av Hadoop Hadoop Distributed File System-kluster (HDFS) till GCP. Tjänsten finns tillgänglig i hela EU från idag.

