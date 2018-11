Det var under det pågående eventet Amazon re:Invent i Las Vegas som Amazons arkitekturchef, Peter DeSantis, presenterade den nya Amazon Graviton-processorn. Detta lägger en tredje arkitektur till Amazons utbud, där i synnerhet Intel härskar oinskränkt, men även AMD finns representerat.

Det har inte framkommit så många detaljer om processorn, men DeSantis sa under sitt framförande att den är designad för att skala ut i tillämpningar som drar nytta av många parallella servrar, skriver GeekWire.

De nya instanserna kommer att kallas EC2 A1, och de kan köra applikationer för Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux och Ubuntu. Instanserna finns tillgängliga i fyra regioner till att börja med: US East (Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon) och Europe (Irland). Enligt Amazon kan de nya instanserna sänka kostnaden med 45 procent för vissa typer av processer.

Intel är den stora dominanten på marknaden för serverprocessorer, både i molnet och i egna datacenter. AMD har många gånger försökt att ta marknadsandelar, men utan större framgång, även om den senaste Epyc-generationen rönt gott mottagande bland serverköparna och molntjänster som Amazon.

Många har försökt att bygga serverprocessorer baserade på Arm, men inte lyckats särskilt bra. Amazons design grundar sin i uppköpet av Annapurna Labs år 2015. AWS har redan tagit fram special-kisel för AI-tillämpningar, men att utveckla en generell processor har varit en helt annan utmaning.

