Den senaste versionen av Windows 10 (1809) drogs tillbaka av Microsoft i drygt en månad eftersom den orsakade olika säkerhetsproblem. Med dessa problem fixade har den senaste versionen definitivt släppts ut, och igår kom den första säkerhetsfixen, plus några mindre uppdateringar, skriver Bleeping Computer.

För att uppdatera behöver du bara söka efter nya uppdateringar i Windows Update, eller ladda ned från denna länk.

Build 17763.194 for Windows 10 October 2018 Update

Denna uppdatering fixar ett problem med att sökfältet i Windows Media Player inte fungerar när vissa typer av filer spelas. Utöver detta innehåller uppdateringen säkerhetsfixar för Windows Authentication, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Windows Kernel, Microsoft Edge, och Microsoft Scripting Engine.

Enligt Microsoft finns det inga kända problem med denna uppdatering.



Build 17134.471 for Windows 10 April 2018 Update

Denna uppdatering innehåller samma fix för Windows Media Player som ovan, plus att den fixar:

Ett problem med att vissa användare får en blåskärm med meddelandet ”System thread exception not handled”.

Ett problem med Microsoft Intune som gör att vissa enheter markeras som icke-kompatibla till följd av felinställda brandväggar. Detta gör att dessa enheter kan blockeras från tillgång till organisationers resurser som till exempel e-posten.

Ett problem som gör att startmenyns layout kan visas på ett felaktigt sätt.

Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Microsoft Edge, Windows Storage and Filesystems, Windows Authentication, Windows Wireless Networking, och Windows Kernel.

Denna uppdatering har ett känt problem som kan uppstå för dem som installerat det senste Dotnet-ramverket. Man kan få ett felmeddelande vid instansiering av SqlConnection. Mer information om detta problem finns i Microsoft Knowledge Base här. Microsoft kommer att fixa detta problem i nästa uppdatering.

Build 16299.846 for Windows 10 Fall Creators Update

Denna uppdatering innehåller samma fixar för Media Player som de ovan, plus säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Microsoft Edge, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, och Windows Authentication.

Även denna uppdatering har samma problem med Dotnet och SqlConnection som ovan.

Läs också:

Äntligen! Nu kan du säkra ditt Microsoft-konto med säkerhetsnyckel

Nya larmet: Microsoft samlar in mängder av användardata från Office 365 – i hemlighet