På webbhotellet Binero är utrullningen av senaste versionen av Wordpress i full gång. Binero "äter sin egen hundmat” genom att själva uppgradera till senaste Wordpress för sin egen sajt.

– Vi på Binero har själva rullat ut Wordpress 5.0 och Gutenberg-editorn på flera av våra egna sajter och vår webbutvecklare är än så länge väldigt belåten. Den nya editorn ger fantastiska möjligheter att bygga snygga layouter på ett enkelt sätt, och den lär bara bli bättre med tiden, säger Daniel Åhlin på Bineros marknadsavdelning till Techworld.

– Det vi kan säga om Wordpress 5.0 är att det inte är någon ”helt vanlig” uppdatering, i och med den nya Gutenberg-editorn. Som alltid kan en stor Wordpress-uppdatering strula en del med vissa teman och plugins, därför är det viktigt att innan uppdatering säkerställa att allt är kompatibelt med den nya versionen.

Jimmie Eriksson, vd på Loopia, är lite förvånad över att de inte fått fler frågor, framför allt om den nya redigeraren Gutenberg. "Vi hade förväntat oss en större mängd frågor om den nya redigeraren Gutenberg men en ganska liten del av de kunder som uppdaterar har inkommit med frågor. De som har efterfrågat en rollback till 4.9.8 har oftast valt att bara installera den klassiska redigeraren i 5.0 och kört vidare".

– Cirka 20 procent av våra kunder har redan uppdaterat till 5.0 och vi ser en ganska snabb uppdateringsfrekvens. Gutenberg tar ett tag att lära sig om man är van med den tidigare redigeraren, men förhoppningsvis tar Wordpress till sig av kritiken och justerar Gutenberg efter detta, säger Jimmie Eriksson.

Daniel Åhlin på Binero rekommenderar att att kunden installerar det officiella Wordpress-pluginet ”Classic Editor”, som ger möjlighet att redigera i både det välkända klassiska läget och i den nya Gutenberg-upplevelsen. Gutenberg är förstås framtiden, säger Daniel Åhlin, men med hjälp av pluginet (som kommer ha stöd till 2022), kan osäkra användare få en mjukstart med den nya editorn. Dessutom kan kunden på så sätt ändå få alla de andra vinsterna med 5.0-uppdateringen utan att helt tvingas in i den nya editorn. Men det är i mångt och mycket en smaksak och något att testa sig fram med.

– Vi uppdaterar inte Wordpress åt kunden utan det krävs att kunden själv gör det i sin installation. Vid uppdatering tas givetvis alltid en backup på den befintliga installationen, om något skulle gå snett. I övrigt berättar vi om fördelarna, och de eventuella nackdelarna, som uppdateringar kan innebära. Rent allmänt rekommenderar vi givetvis alltid våra kunder att uppdatera, men det kan ibland finnas viktiga saker att ha i åtanke, säger Daniel Åhlin.

På Loopia kan kunden välja att installera Wordpress 5.0 manuellt eller via ett tillägg i den befintliga installationen. "Vissa kunder har uppdaterat manuellt medan andra låtit sin Wordpress uppdateras via det uppdateringstillägg som vi inkluderat i vår one-click installer. Uppdateringstillägget låter användaren själv ställa in om man vill ha automatiska uppdateringar eller ej”, säger Jimmie Eriksson på Loopia.

Läs också:

Wordpress 5 släpps i dag – här är alla nyheterna

Sårbarhet i Wordpress – hackare kan ta över hela webbshoppen