Cyberkriminella vilar inte på hanen i sina försök att skrämmas och få offren att skicka dem bitcoin. Det senaste varianten av dessa hot påstår att en "legosoldat” placerat ut en bomb, oftast på din arbetsplats, skriver Bleeping Computer.

Den ursprungliga källan till nyheten gömmer sig bakom pseudonymen "Defender" på Twitter och påstår sig vara it-säkerhetsforskare. Defender säger sig ha samlat in 15 000 av dessa meddelanden. Polismyndigheten i New York har också gått ut på Twitter och varnar för dessa meddelanden, att de genomsökt ett antal byggnader, men hittills har inga bomber hittats.

KABC-TV has published one of the emails that is circulating about a "bomb" located inside a building. Numerous businesses, perhaps hundreds, have received this and similar messages today.



The message asks for payment in Bitcoin to avert an explosion. pic.twitter.com/EaJh65pCrN