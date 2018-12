Evelyn Berezin föddes i New York 1925 som dotter till rysk-judiska immigranter, och gjorde efter sin utbildning till fysiker vid New York University, en enastående karriär som ingenjör, fysiker, affärskvinna, riskkapitalist och uppfinnare. Hon krönte sin affärskarriär som ledare för Redactron Corporation, ett företag som tillverkade och distribuerade ordbehandlingsdatorer.

Berezin kommer nog gå till historien som uppfinnaren av den första riktigt användbara ordbehandlaren, men det vore orättvist att stanna vid det. Hon var med och utvecklade många andra innovationer inom datatekniken. Berezin blev djupt involverad i den gryende it-industrin under 1950- och 60-talen, skriver Ars Technica.

Även om IBM redan hade en slags ordbehandlare var Berezin den första att nyttja den då tämligen nya tekniken med halvledarkretsar för att 1968 skapa ett ordbehandlingssystem som faktiskt var en riktig dator. IBM:s system vid denna tid bestod av en skrivmaskin och en apparat med magnetband, och var inte alls lika effektiv.

Berezins första version av ordbehandlaren hade ingen skärm och var stor som en tvättmaskin. Senare versioner begåvades dock med både skärm och andra finesser. Ordbehandlarens tangentbord var en IBM Selectric Typewriter med ett skramlande skrivhuvud stort som en golfboll. Apparaten hade 13 stycken halvledarkretsar, varav några hade designats av Berezin själv, och programmerbar logik som motorn i ordbehandlingsfunktionerna.

Ordbehandlaren marknadsfördes mot kvinnor i magasinet Ms. som Berezin grundat tillsammans med Gloria Steinem. Annonsen utropade ”The death of the dead-end secretary”, ungefär ”Döden för återvändsgränden för sekreterare”. Till en början gjorde ordbehandlaren livet bra mycket lättare för dåtidens sekreterare, men med tiden bidrog förstås uppfinningen till att det behövdes allt färre sekreterare.

När Intel inte kunde leva upp till de krav Berezin ställde på kiselkretsarna till sin ordbehandlare, utvecklade och tillverkade Berezins företag Redactron sina egna kretsar. Redactron sålde cirka 10 000 av dessa maskiner under sju års tid för mellan 6 400 och 8 000 dollar, vilket var en hiskelig summa pengar på den tiden. Redactron konkurrerade direkt med IBM och gick så småningom upp i Burroughs Corporation. Resten av sin karriär arbetade Berezin som riskkapitalist.

Ett annat av Berezins mest kända verk var det bokningssystem för flygbolaget United Airlines hon utvecklade på 1960-talet. Detta system, som tjänade United Airlines alla 60 destinationer i USA, hade en responstid under en sekund och fungerade utan ett enda avbrott i elva år.

Evelyn Berezin valdes 2006 in i Long Island Technology Hall of Fame och 2011 i Technology Hall of Fame in Los Angeles, men det är svårt att påstå att hennes namn blivit lika känt som vissa av sina samtida kollegors. Under sin sista tid diagnostiserades hon med cancer i lymfkörteln, men valde bort behandling. Evelyn Berezin avled den 8 december i New York.

