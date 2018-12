Om du inte betalar 4000 dollar i bitcoin kommer någon att skicka en hitman och mörda dig. Jo, tjena.

Dessa mejl blir bara mer och mer knäppa. Först var det så kallade porrmejl som hotade med att publicera pinsamma videor, och för bara ett par veckor sedan dök de första bombmejlen upp. Dessa hotar med att spränga byggnaden du befinner dig i om du inte betalar en lösensumma. Dessa bombmejl drog till sig viss uppmärksamhet då de utgör ett fysiskt hot, skriver Bleeping Computer.

Nu kommer alltså hot om att en person kommer mörda dig om du inte betalar en lösensumma på 4 000 dollar i bitcoin. Dessa mejl började dyka upp denna vecka, är skrivna på dålig engelska och har ämnen som "Pretty significant material for you right here 17.12.2018 08:33:00”.

Texten innehåller en berättelse om att avsändaren äger en sajt på den så kallade mörka webben som säljer allt möjligt illegalt. En dag kom en person till sajten för att hyra en hitman för att mörda mottagaren av detta mejl, det vill säga dig, på ett ”snabbt och smärtfritt sätt”. Ägaren av sajten är beredd att kalla tillbaka denne hitman, som alltså redan är på väg, mot den nätta summan av 4 000 dollar i bitcoin. Som en bonus kommer ägaren av sajten att ”ta bort” lönnmördaren.

Den bifogade bitcoin-adressen har i skrivande stund mottagit exakt 0 dollar, till ingens förvåning. I stället blir dessa mejl polisanmälda, om något.

Om dessa förövare skjuter något överhuvudtaget är det sin egen fot. När porrmejlen kom var de faktiskt ganska effektiva, och förövarna tjänade bortåt 50 000 dollar i veckan. Dessa mejl var diskreta och spelade på skam och pinsamhet, och de var ganska okända.

Med bombmejlen förändrades allt. Nu var det ett fysiskt hot, vilket fick resultatet att i princip ingen betalar något, istället blir hoten polisanmälda. Det är inte utan att man anar en viss desperation hos förövarna – värdet på bitcoin rasar, utpressningssummorna blir allt lägre, och mejlen allt mer knasiga.

För tydlighets skull: Det finns ingen hitman. Släng mejlet.

Läs också:

Varning: nya porrmejl sprider gisslanprogram

Efter porrmejlen: nu har e-postbedragare börjat skicka bombhot