Nederländernas motsvarighet till Konsumentverket, Consumentbond, testade 110 mobilmodeller med ansiktsigenkänning – både Iphone och Android – för att se om de gick att låsa upp med hjälp av ett foto av användaren. Consumentbond kom fram till att 42 av de testade mobilerna (38 procent) gick att låsa upp ganska enkelt, skriver The Register.

Detta är klart bekymmersamt då många mobilleverantörer för fram ansiktsigenkänning som nästa generation säkerhet för att skydda användarnas data, och att ansiktsigenkänning är en bättre metod. Consumentbonds test visar att dessa påståenden, åtminstone för många modeller, helt enkelt inte stämmer.

Consumentbond testade mobiler från de flesta stora leverantörer, bland annat modeller från Samsung, Apple, Nokia, Huawei, OnePlus, Oppo, Sony, BlackBerry, Motorola, Xiaomi, LG, Lenovo, HTC, Asus och Alcatel. Consumentbond skriver i sin rapport (på holländska) att ”med dessa modeller är det bättre att använda en pin-kod eller annat metod för upplåsning (eller en kombination av bägge)”.

Värt att notera är att alla testade modeller från Apple klarade testet, samt de senaste modellerna från Samsung. Bland de modeller som klarade testet märks just Samsungs Galaxy S9, S9+ och Note 9, Huaweis Mate 20 and Mate 20 Pro, liksom Apples Iphone XS, XS Max and XR. Det indikerar att de senaste modellerna, med den senaste tekniken för ansiktsigenkänning, klarar sig bra. Det verkar som att tekniken går framåt och att vi kommer att få se allt fler modeller som inte går att lura.

Här är listan över alla testade modeller, fördelat över vilka som klarade testet och vilka som inte gjorde det:



Klarade testet Klarade inte testet Alcatel 3V (5099D) Alcatel 1X Alcatel 5 Asus Zenfone 5 Lite 64 GB Apple iPhone XR (64, 128, 256 GB) Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB) Apple iPhone XS (64, 256, 512 GB) BlackBerry Key2 (US and non-US versions) Apple iPhone XS Max (64, 256, 512 GB) BQ Aquaris X2 Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL) BQ Aquaris X2 Pro Honor 10 General Mobile GM8 Honor 7C HTC U11 + Honor 8X Huawei P20 (EML - L29) Honor View 10 Huawei P20 Lite HTC U12 + (EU and US versions) Huawei P20 Pro (CLT - L29) Huawei P Smart + Lenovo Motorola Moto E5 (BR and non-BR versions) Huawei Y6 (2018) (ATU-L21) Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version) Huawei Y7 (2018) Lenovo Motorola Moto G6 Play Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite LG K9 (LM-X210EMW) Lenovo Motorola Moto G6 (32, 64 GB) LG Q6 Alpha (LG-M700n) Lenovo Motorola Moto G6 (US version) Motorola Moto G6 Play (BR version) Lenovo Motorola Moto G6 Plus Motorola One Lenovo Motorola Moto Z3 US version Nokia 3.1 (US and non-US versions) Lenovo Motorola Moto Z3 Play Nokia 7.1 Lenovo Motorola Moto Z3 Play US version Oukitel VU Motorola Moto G6 (BR version) Samsung Galaxy A7 (2018) Motorola Moto G6 Plus (BR version) Samsung Galaxy A8 (32GB) (32, 64 GB) One Plus 5T Samsung Galaxy A8 + (SM-A730F) OnePlus 6 (64, 128, 256 GB) Samsung Galaxy J8 Brasil OnePlus 6 (US version) (64 GB) Sony Xperia L2 (H3311) Oppo Find X Sony Xperia L2 (H3321) Samsung Galaxy A6 (32GB) Sony Xperia XZ2 (H8216 and US version) Samsung Galaxy A6 + (32, 64 GB) Sony Xperia XZ2 Compact (H8314 and US version) Samsung Galaxy A9 (2018) Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324) Samsung Galaxy J6 (2018) Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version, BR version, dual and single SIM) Sony Xperia XZ2 Premium (US version) Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (US version) Sony Xperia XZ3 Samsung Galaxy S9 (SM-G960F / DS) Vodafone Smart N9 Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (US model) Xiaomi Mi A2 Samsung Galaxy S9 256GB Xiaomi Mi A2 (32GB) Samsung Galaxy S9 dual (128GB) Samsung Galaxy S9 + (SM-G965F / DS) Samsung Galaxy S9 + 256GB Samsung Galaxy S9 + dual (128GB) Samsung Galaxy S9 + Single SIM Samsung Galaxy S9 + SM-G965U1 (US model)

Läs också:

Designmiss i Skype hackar din Android

Microsoft vill se lagstiftning för ansiktsigenkänning