Det här framkom under Qualcomms presskonferens under CES-mässan i Las Vegas, skriver nyhetssajten Venturebeat.

Under Qualcomms 5g Summit i december aviserade både Verizon och AT&T att de kommer att lansera Samsung-utvecklade 5g-smartphones under 2019 – och som då använder Qualcomms 5g-modem.

Venturebeat påpekar dock att Qualcomms vd Christiano Amon under fjolårets CES uppgav att han förväntade sig att under årets keynote kunna hålla upp en riktig och fullständig 5g-smartphone (sent förra året visade han upp en prototyp), men att han inte gjort det, hittills åtminstone.

Samsung har under CES i år visat upp en prototyp av en 5g-smartphone. Samsungs vd HS Kim har också bekräftat att den sydkoreanska smartphone-jätten under året kommer att lansera en 5g-telefon på marknaden, skriver ZDNet.

