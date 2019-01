För oss vanliga dödliga är de snabba lärdomarna dessa: om utvecklar stora saker i C eller C++ är den LLVM och Clang du kan ladda ner från llvm.org inte den snabbaste du kan få, och thin LTO är något du alltid ska slå på när du bygger med Clang.Visste du att du inte bara kan kompilera din kompilator med din kompilator för att få bättre prestanda, utan dessutom sedan kan kompilera din kompilator igen för just ditt projekt?Som avslutning några tips på Youtubekanaler.