Twitterkontot Microsoft 365 Status, Microsofts officiella konto för meddelanden och incidenter kring Office 365, twittrade tidigare idag att de ser problem med tjänsten och att ”vi undersöker ett problem där användare inte kan komma åt sina e-postlådor över olika protokoll. Mer detaljer publiceras i administratörs-centret under EX172491, tillgängligt för din Microsoft 365 administratör”.

Twitter är just nu fullt av meddelanden från kunder och användare som inte kan använda tjänsten. Microsoft uppmanar twittrarna att skicka dem information så de kan undersöka vad som är på gång.

We're investigating an issue where users can't access their mailboxes through multiple protocols. More details are published in the admin center under EX172491, available to your Microsoft 365 admin.