När AV-TEST-institutet testade de mest populära antivirus-produkterna för Windows 10-klienter, testades produkterna utifrån tre kriterier: skydd, prestanda och användbarhet. Endast en av de 16 testade produkterna fick full pott i alla tre kategorierna: Kaspersky Lab Endpoint Security 11, Kaspersky Small Office Security 6, Symantec Endpoint Protection 14.2 och Endpoint Protection Cloud 22.15, och Trend Micro Office Scan 12. Här har vi tagit med de elva bästa, de som fick 17 av maximala 18 poäng. Hela testet finns att läsa på AV-Test-institutets webbsajt.

1. Avast Antivirus Business 18.6 and 18.8

Avast Antivirus Business 18.6 and 18.8 var nära att få full poäng, men betyget drogs ned på grund av sämre prestanda än genomsnittet i testet. Dessa produkter stoppade 100 procent av alla dag-noll-attacker, men det största problemet var att de segade ned när de öppnade populära webbsajter - prestanda var fem procentenheter lägre på en standard-PC än genomsnittet i branschen. Bortsett från detta fick produkterna full pott för användbarhet med noll falska varningar, upptäckter eller blockeringar.

2. Bitdefender Endpoint Security 6.6

Bitdefender Endpoint Security 6.6 stoppade alla dag-noll-attacker och webb- och epost-attacker, samt alla former av skadlig kod som upptäckts de senaste fyra veckorna. Prestandaförlusterna vid applikationsanvändning och webbsurfande var minimala, men vid öppnande av populära webbsajter var prestanda 17 procentenheter lägre än branschstandard. I övriga tester gav produkten endast en falsk varning.

3. Bitdefender Endpoint Security Elite 6.6

Resultatet för Bitdefender Endpoint Security Elite 6.6 är nästan identiska med Bitdefenders standardprodukt. Den största skillnaden låg i mindre variation i prestandatesterna.

F-Secure PSB Computer Protection.

4. F-Secure PSB Computer Protection 18.14 and 18.17

Om inte F-Secure PSB Computer Protection 18.14 and 18.17 hade orsakat lägre prestanda än genomsnittet i branschen vid kopiering av filer, både lokalt och över nätverk, hade produkten fått full poäng. Det skilde en handfull procentenheter till full poäng. Produkten hade i övrigt endast en falsk varning under en skanning av systemet.

5. Kaspersky Endpoint Security 11.0

Kaspersky Endpoint Security 11.0 är nästan perfekt över hela skalan, produkten är en toppspelare i branschen. Den stoppade samtliga dag-noll- och kända attacker. Prestandaförlusterna vid öppning av webbsidor eller vid installation av applikationer är minimala. Kaspersky Endpoint Security 11.0 hade inga falska varningar överhuvudtaget.

6. Kaspersky Small Office Security 6

Kaspersky Small Office Security 6 fick ungefär samma poäng som Endpoint Security 11.0, enda skillnaden var att Small Office Security 6 hade aningen sämre prestanda vid öppnande av populära webbsajter.

7. McAfee Endpoint Security 10.6

När det kommer till skydd och användbarhet är McAfee Endpoint Security 10.6 bland de bästa i branschen, men produkten tar stryk i prestandatesterna, speciellt under installation eller start av populära applikationer. Uppstart av applikationer gick 28 procent långsammare än branschsnittet på elva procent, men värst blir det under installation av applikationer, då McAfee Endpoint Security 10.6 gör att installationen går 56 procent långsammare, där snittet ligger på 33 procent.

8. Microsoft Windows Defender Antivirus 4.18

Prestanda och falska positiver är svagheten med Microsoft Windows Defender Antivirus 4.18, annars är den i topp. Microsoft Defender varnade för en av 43 legitima prover av mjukvara. I prestandatesterna gick det bättre, där Microsoft Defender presterar lika bra eller bättre en snittet, men den segar ned installationer av applikationer med 51 procent, 18 procentenheter mer än snittet. Produkten upptäckte samtliga dag-noll- och kända attacker.

Symantec Endpoint Protection.

9. Symantec Endpoint Protection 14.2

Symantec Endpoint Protection 14.2 är i stort sett perfekt; den skyddar till hundra procent, den är en av de snabbaste i testet med tider under snittet i varje kategori, den blockerade inga legitima applikationer och den gav inga falska varningar.

10. Symantec Endpoint Protection Cloud 22.15

Symantecs moln-version Endpoint Protection Cloud 22.15 fick liknande resultat som sin lokalt installerade kusin. Den var en aning långsammare vid installation av applikationer, på par med genomsnittet på 33 procent.

11. Trend Micro Office Scan 12.0

Trend Micro Office Scan 12.0 är bäst på användbarhet, där den behåller en position bland de bästa, men den upptäckte "bara” 99,2 procent av dag-noll-attackerna, vilket ändå inte var tillräckligt lågt för att tappa poäng i den kategorin. Produkten behåller sin position som en av de bästa i fråga om prestanda - Trend Micro Office Scan 12.0 ligger under eller på genomsnittstiden i alla tester utom vid filkopiering, där produkten ligger tre procentenheter över snittet.

