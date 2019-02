Appl3.com, M1crosoft.com eller g00gle.com – enkla med tyvärr effektiva sätt att lura internetanvändare in på skadliga sajter. Kanske kommer vi slippa detta i framtiden, eller i vart fall bli varnade om vi är på väg in på en falsk sajt. Detta funderar Google på, som Techworld skrev förra veckan.

Funktionen kommer att finnas tillgänglig i Chrome Canary-versionen, alltså en experimentversion av Chrome, i version 74 av webbläsaren Chrome. För att testa detta behöver du installera Chrome Canary 74 och skriva chrome://flags i adressfältet. Sedan aktiverar du funktionen genom att slå på varningar för "lookalike url:s”. Med funktionen påslagen kommer du få upp en varning under adressfältet som säger "Did you mean to go to http://apple.com/?" om du testar med appl3.com, skriver Bleeping Computer.

Enligt denna sida som följer utvecklingen av Chrome är det inte helt omöjligt att Google kommer införa en varningssida, likt de varningssidor Chrome visar när användaren försöker gå in på en osäker sida, och det kan innebära att Google kommer införa funktionen i mer allmänna versioner av Chrome. Det vore uppskattat.

