Den första versionen av Hololens presenterades 2016. Den nya versionen, Hololens 2, innehåller flera nyheter som enligt Microsoft tagits fram på begäran av köparna av den första versionen.

Den främsta nyheten i Hololens 2 är ett mer än dubbelt så brett synfält, samtidigt som Microsoft behållit den holografiska tätheten på 47 pixlar per grad i synfältet, enligt Microsoft utan att öka energiförbrukningen. Microsoft har även förändrat hur användaren interagerar med hologram, detta med hjälp av nya djupsensorer, inbyggda AI-funktioner och förbättrad semantisk uppfattning.

Hololens 2 innehåller även ett nytt system för registrering ögonrörelser som enligt Microsoft ska göra det enklare för användaren att interagera med hologram. Ögonsensorerna kan även logga in användaren, genom iris-scanning, via Windows Hello. Detta gör det enligt Microsoft enklare för flera användare att dela på ett par Hololens-glasögon.

Även komforten lär ha blivit bättre med Hololens 2. Mer användning av kolfibermaterial har givit glasögonen en lägre vikt och en bättre viktfördelning. Även kylningen har blivit bättre. En ny mekanism ser till att det blir enklare att ta på glasögonen utan justeringar, samtidigt som designen anpassats för att passa fler former på huvuden. Dessutom ska Hololens 2 bli enklare att bära för dem som använder vanliga glasögon; dessa ska nu kunna behållas på.

Hololens 2 kan levereras tillsammans med applikationer inom Dynamics-familjen, bland annat Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Layout och den nya Dynamics 365 Guides. Hololens kommer bli tillgänglig under året för 3500 dollar, och paket tillsammans med Dynamics 365 Remote Assist börjar vid 125 dollar per månad.

