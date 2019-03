Den senaste veckan har det dykt upp vad som verkar vara läckta bilder som dels visar installationsprogrammet för den kommande webbläsaren Edge, dels en bild på skrivbordsikonen för utvecklingsversionen av Edge, kallad Edge Canary. Detta skriver Bleeping Computer.

Microsoft meddelade i december förra året att de kommer överge sin nuvarande renderingsmotor i Edge till förmån för Googles motor Chromium. Sen dess har inte mycket hörts i frågan från Microsoft.

Den 24 februari dök det plötsligt upp bilder, från twitterkontot @ADeltaXForce, som visar vad som ser ut att vara installationsfönster för den kommande Edge-versionen. Hur twittraren kom över dessa bilder är inte känt.

Till detta ska läggas att Chris Heilmann, programchef på Microsoft för webbläsare, tydligen av misstag, postat en skärmdump från sin dator som visar en skrivbordsikon för Edge. Ikonen är gul istället för blå med texten ”CAN”, vilket indikerar att ikonen hör ihop med en ”canary”-version av webbläsaren. Heilmann raderade tweeten, men den har bevarats för eftervärlden.

Here’s the tweet that was deleted pic.twitter.com/nbjoeI9nrA