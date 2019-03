Om man tittar på de läckor som sajten Have I been pawned listat har lösenordet ji32k7au4a83 dykt upp 141 gånger, rapporterar Gizmodo.

Hur kan det då komma sig att så många människor använder det lösenordet? Förklaringen är helt enkelt att kombinationen inte är så slumpmässig som man kan tro – det beror på var man kommer ifrån.

När utvecklaren Robert Ou som var den som först upptäckte att det synbart slumpmässiga lösenordet dök upp så många gånger gick ut på Twitter och undrade varför kom svaret snabbt – från taiwanesiska användare.

Fun thing I learned today regarding secure passwords: the password "ji32k7au4a83" looks like it'd be decently secure, right? But if you check e.g. HIBP, it's been seen over a hundred times. Challenge: explain why and how this happened and how this password might be guessed