Vi börjar med drömmen om USB eller USB-C: en enda sladd att koppla in som kan leda till alla upptänkliga former av svårspårade problem och ostadigheter. Kristoffer är sugen på en … petskärm … beröringsskärm … pulpetskärm? Sedan kommer vi in på vad som för Kristoffer skaver med Linuxskrivbordshanteraren GNOME , projekt som gör bra saker på dåliga sätt och hur man kan gilla dem ändå. Trots allt det är Linux ändå operativsystemet för Kristoffer. Man kan uppskatta både en Tesla och en hembyggd bil. Och så lite Mastodon på slutet, ett system där vi finns och som vi hoppas kan bli några snäpp större än vad det är idag.