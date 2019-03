Sedan gäller bara att få tid att hitta en bra layout och lära sig densamma. I veckans Mastodonsektion rekommenderar Fredrik starkt appen Toot! för IOS och Kristoffer överväger att använda If this then that, även om det av någon anledning känns motigt.Sedan snackar vi om The soul of a new machine , en bok vi ännu inte läst mer än ett par sidor i men redan fascineras av. Kristoffer berättar varifrån han fått rekommendationen och om flera andra intressanta personer som ledde honom dit. Det blir många tips på intressanta saker Bryan Cantrill presenterat. Alla hans presentationer, faktiskt.Kristoffer rekommenderar också att snöa in på timmerhus och beskriver dem som mjukvaruutveckling i ultrarapid.