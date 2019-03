Google har utvecklat många bra applikationer och tjänster, men en av de bästa, i mitt tycke, är e-postklienten Google Inbox, eller Inbox by Gmail som det officiella namnet lyder. För min del var det i synnerhet mobilappen som förändrade tillvaron till det bättre. Inbox fick mig att på allvar börja använda e-post i mobilen.

Idag den 25 mars är officiellt den sista dagen Inbox by Gmail går att använda, sen läggs appen ned, både i mobilen och som webbapp. Tyvärr, säger jag.

Inbox släpptes den 22 oktober 2014 endast för speciellt inbjudna, men blev allmänt tillgänglig den 28 maj 2015. Det vore att ta i att säga att jag var bland de första att testa den, men jag minns att jag ville testa Inbox så fort jag läste om den. Jag skickade ett mail till min dåvarande it-chef på IDG och fick en inbjudan till svar.

Sen dess har jag kört Inbox både i mobilen och på min laptop. Ibland har jag tittat in i Gmail av olika anledningar, men varje gång har jag tänkt ”usch” och hoppats att Google skulle fortsätta med Inbox för lång tid framöver. Men tji fick jag, och några miljoner andra användare. I höstas meddelade Google att de dödar Inbox till förmån för Gmail, och jag kan förstå dem på sätt och vis, men jag har med en dåres envishet klamrat mig fast vid Inbox hela tiden, och tänker göra så tills det helt enkelt slocknar.

Google framför som argument att de inte vill upprätthålla två olika e-postklienter, men jag vet inte jag, det är ju inte som att de inte skulle ha råd. Och man kan ju undra varför de i så fall väljer att behålla Gmail, och inte helt gå över på Inbox. Den underliggande e-postserver-tjänsten är ju hur som helst densamma.

Att här börja rada upp de olika unika funktionerna i Inbox by Gmail tar för stort utrymme, och jag har säkert inte använt dem alla, men värt att nämna är Inbox finurliga sätt att gruppera e-post och snooze- och pin-funktionerna. Vissa användare har stört sig på att man har ganska små möjligheter att på egen hand konfigurera automatiken – det är liksom The Google Way or The Highway – och jag kan till viss del hålla med om det.

En annan sak jag hela tiden stört mig på – min särklass viktigaste kritik mot Inbox – är att man inte kunde skicka e-post till grupper i Kontakter. Jag lyckades i vart fall aldrig klura ut hur man gör, och sen gav jag upp.

Den finess som jag vill lyfta fram mest, och som är en starkt bidragande orsak till att jag fortfarande har fler vänner än jag kanske borde, är ångrafunktionen. Att ge användaren tio sekunders ångertid är helt enkelt lysande.

Så, tack och hej Inbox, synd att du ville göra slut. Din syrra Gmail är inte lika snygg och trevlig, men får väl duga tills vidare. Å andra sidan, man kanske skulle ta en date med Apple Mail nu när jag är singel igen.

Läs också:

Här är årets saker som försvann

Tack och adjö – Google dödar Inbox