Sin vana trogen kommer kommer Microsoft med en uppdatering två gånger per år; denna gång under april med kodnamnet 19H1 eller 1903. Den senaste uppdateringen, 1809, från i höstas innebar en hel del problem för Microsoft som fick dra tillbaka uppdateringen efter rapporter om problem för användarna.

Denna gång ser vi inga stora förändringar, men flera mindre som det kan vara bra att hålla koll på för administratörer på företag och organisationer, och professionella användare.

1. Säkrare historia.

Historiken i Windows säkerhetsapp (Windows Security) visar inte bara vilka hot som upptäckts av Defender Antivirus utan även mer detaljerad och lättillgänglig information om hot och möjliga åtgärder. Appen kommer nu att ge användaren mer direkt information om olika hot och även väntande rekommendationer i listan över historiska händelser. Rekommendationerna ska hjälpa användaren att lära sig mer om skadlig kod och hur datorn bättre kan skyddas.

2. Skydd mot klåfingriga användare

Microsoft inför ett ”petskydd”, tamper protection, som gör att inte ens lokala administratörer på datorer inom organisationens domän kan ändra på vissa säkerhetsinställningar. För företagsadministratörer är denna funktion frivillig att slå på för vissa eller alla användare inom organisationen. Om funktionen slås på kan den lokala användaren eller administratören till exempel inte stänga av realtidsskyddet, processövervakningen eller kontrollen av nedladdade filer.

Läs också: Microsoft inför ”petskydd” i kommande Windows

3. Säkrare uppdateringar.

Windows Update, vars funktion är just att hålla systemet uppdaterat, begåvas med två nya funktioner för professionella användare. Dels kommer nya uppdateringar att avinstalleras om de orsakar fel på systemet som gör att det inte startar korrekt, eller inte startar alls. Windows Update kommer då försöka avgöra orsaken till problemet och blockera uppdateringen i 30 dagar. Man kan dock fortfarande installera uppdateringen manuellt.

För det andra, om man gör en ren installation av Windows 10 inklusive 19H1 kommer Windows att reservera diskutrymme för att spara Windows uppdateringsfiler, men också uppdateringsfiler för applikationer, systembuffertar och temporära filer. Detta för att förhindra att systempartitionen fylls upp av uppdateringsfiler och temporära filer, vilket kan förhindra att framtida Windows-uppdateringar installeras.

Microsoft antar att den reserverade partitionen kommer att uppta sju gigabyte, men det kan reduceras till exempel genom att ta bort språkstöd och diverse valfria windows-funktioner som inte används.

Läs också: Microsoft: Windows kommer automatiskt ta bort uppdateringar som inte funkar

4. Windows Sandbox – ett säkert sätt att testa osäkra applikationer.

Om du laddar ned en exekverbar fil eller hel applikation som du inte är helt säker på är säker, kan du testa att installera och/eller köra den inuti en avgränsad lättviktig version av Windows. Windows Sandbox ser till att program körs inom sandlådan så att de inte kan påverka eller göra förändringar av den primära windows-operativet. När sandlådan stängs kommer programmen som kört i den, och alla filer de skapat, att raderas. Windows Sandbox kräver att virtualisering är påslaget och det installeras manuellt från inställningarna för applikationer.

Läs också: Microsoft Sandbox gör det säkert köra osäkra program

5. Förenklade inloggningsalternativ.

Med april-uppdateringen av Windows 10 kan du få en överblick över alla inloggningsalternativ på ett och samma ställe i inställningarna. Här kan du se alla inställningar för Windows Hello (FIDO2/WebAuthn) via ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller pin-kod, fysiska säkerhetsnycklar, lösenord eller ett bildlösenord.

Läs också: Hejdå till lösenord på företaget – så funkar Windows Hello for Business

6. Filhanteraren (File Explorer) kommer med nya funktioner.

Dels kommer den per automatik att lista nedladdade filer så att den senaste hamnar högst upp (detta har man kunnat ställa in manuellt sedan länge), dels tillkommer nya funktioner för att hantera filer i Linux. Meningen är att man ska kunna komma åt filer på Linux-system via Filhanteraren från sin Windows 10-maskin. Mer information om hur man gör finns i en bloggpost från Microsoft här.

7. Nätverksinställningarna har fått sig en liten ansiktsupplyftning.

”Avancerade” ip-inställningar nu även finns under Nätverk & Internet -> Ethernet. Här kan man ställa in statiska ip-adresser och manuella dns-inställningar - detta kunde tidigare bara utföras genom Kontrollpanelen. Relaterat till nätverk kommer även en ny ikon i aktivitetsfältet - denna ska visa om datorn inte har kontakt med internet.

8. Cortana och Sök går skilda vägar.

Tidigare knöt Microsoft ihop Windows sökfunktion med assistenten Cortana (bägge har hittills delat samma sökfält), men nu separeras de i användargränssnittet. Det kommer att finnas en ny ikon i aktivitetsfältet för Cortana, vilket kan bidra till mindre förvirring för användaren, och göra det tydligt att de har olika funktioner.

Läs också:

Microsoft Sandbox gör det säkert köra osäkra program

Hejdå till lösenord på företaget – så funkar Windows Hello for Business