Ddos-attacker (distributed denial of service) ökar, både vad gäller antalet attacker och attackernas storlek mätt i den bandbredd de upptar. Speciellt de riktigt stora attackerna ökar enormt. Det första kvartalet 2019 ökade antalet ddos-attacker med över 100 gigabit per sekund med 967 procent, jämfört med samma kvartal 2018, skriver Tech Republic.

Enligt analysföretaget Neustar ökar även de mindre attackerna; attacker med mindre bandbredd än fem gigabit per sekund ökade med 257 procent. Samtidigt blir det allt vanligare att attackerna utnyttjar fler än en attackvektor med fler tcp- eller udp-portar och protokoll som nyttjas i attackerna.

Över 77 procent av attackerna under första kvartalet 2019 var så kallade multi-vektor-attacker, jämfört med 51 procent under första kvartalet 2018. Enligt Neustar var den största attacken under första kvartalet 2019 på hela 587 gigabit per sekund, vilket är 70 procent mer än den största attacken under samma period förra året (345 gigabit per sekund).

